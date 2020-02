Terceiro caso suspeito de coronavírus em Portugal

Hoje às 18:30, atualizado às 18:47 Facebook

Há um terceiro caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) em Portugal, informou a Direção-Geral da Saúde, esta terça-feira.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que "o doente foi encaminhado para o Hospital Curry Cabral, Hospital de Referência para estas situações", em Lisboa, "após avaliação clínica e epidemiológica".

É o terceiro caso suspeito em Portugal. Um cidadão italiano que saiu da China no dia 22 e que esteve em Felgueiras foi internado no Hospital de São João, no Porto, na passada sexta-feira, dia 31. O resultado das análises deu negativo. O primeiro caso suspeito foi registado a 25 de janeiro: um homem que esteve em Wuhan foi internado no Hospital Curry Cabral. O resultado dos exames efetuados também deram negativo.