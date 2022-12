Mãe entregou três vezes Jéssica aos agressores, a última foi fatal

No espaço de cerca de um mês, Inês Sanches, mãe de Jéssica, a menina de três anos de Setúbal espancada e torturada até à morte, entregou a menina por três vezes à família dos alegados agressores, como garantia do pagamento de uma dívida por atos de bruxaria. A última foi fatal.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP) de Setúbal, a primeira vez que Inês recorreu aos serviços de bruxaria de Cristina ("Tita"), foi em maio deste ano. A sua relação com o pai da menina estava tremida e ela andava desesperada. "Tita" deu-lhe umas ervas para ela colocar debaixo da cama. Fez isso duas vezes e cobrou-lhe 200 euros, que Inês não pagou.