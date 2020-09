É o julgamento mais marcante da rentrée da Justiça, com uma atenção internacional sem precedentes. Rui Pinto, 31 anos, criador do "Football Leaks", começa a ser julgado esta sexta-feira, em Lisboa, por 90 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão. Recorde os principais momentos do caso que transformou o jovem de Gaia no "John do Football Leaks".

Os principais momentos do caso Rui Pinto, o "John" do Football Leaks Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar Os principais momentos do caso Rui Pinto, o "John" do Football Leaks Facebook

Twitter

WhatsApp

Partilhar