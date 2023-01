Salários de professores desvalorizam 45% desde 2005

Em 2005, um professor com 26 anos de serviço ganhava cerca de 800 euros a mais do que um docente com o mesmo tempo de serviço em 2022, estima o dirigente da Federação Nacional de Professores Vítor Godinho. "É uma desvalorização brutal de 45%", diz, o que ilustra o deteriorar da carreira.

Hoje arrancam em Lisboa as greves distritais, convocadas pela Fenprof e mais sete sindicatos. A expectativa é de que a adesão seja elevada, prevendo-se mais fechos de escolas. Para 11 de fevereiro está agendada uma manifestação que Mário Nogueira acredita "superará" a Marcha pela Educação de anteontem.

Nogueira explica a desvalorização salarial: em 2005, um professor com 26 anos de serviço estava no topo da carreira, no atual 9.º escalão. Esta foi depois revista (passou para 10 escalões), houve agravamento de impostos e congelamentos. E como esse tempo não foi integralmente recuperado, hoje um professor com 26 anos de serviço está "na melhor das hipóteses no 4.º escalão". "Nem a meio da carreira", frisa.