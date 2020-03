Mais quatro infetados com o coronavírus. São 25 casos em Portugal

Tiago Rodrigues Hoje às 09:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Há mais quatro casos de infeção pelo Covid-19 em Portugal. São três mulheres e um homem e estão todos internados no Hospital de S. João, no Porto, com ligação a outro doente.

O número total de casos sobe para 25. A notícia é avançada pela RTP, que afirma que os quatro novos casos têm todos ligação ao mesmo homem que visitou a MICAM, uma feira internacional de calçado, em Milão. O anterior balanço era de 21 casos.

A Direção-Geral da Saúde confirmou, no sábado à noite, que o número de infetados por Covid-19 em Portugal tinha subido para 21. Entre os novos doentes, três têm menos de 20 anos.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado no sábado pela DGS, registaram-se, desde janeiro, 224 suspeitos, além dos casos confirmados que incluem, pela primeira vez, quatro pessoas com menos de 30 anos, das quais três têm entre 10 e 19. A aguardar resultados laboratoriais estão 47 pessoas.

Cronologia dos casos

2 MARÇO

1.Médico cardiologista do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, com 60 anos. Internado no Hospital de Santo António, no Porto.

Início dos sintomas: 29 de fevereiro

Origem: Norte de Itália, onde esteve de férias

2.Homem, de 33 anos, residente na zona do Grande Porto, trabalhador da construção civil, em Espanha. Internado no Hospital de São João, no Porto.

Início dos sintomas: 26 de fevereiro

Origem: esteve em Valência

3 MARÇO

3.Homem, de 60 anos, de Coimbra, infetado numa reunião de trabalho, em Coruche, com uma pessoa vinda de Espanha. Internado no Hospital de São João, no Porto.

Início dos sintomas: 27 de fevereiro

Origem: Portugal (ligação a um caso confirmado)

4.Homem, 37 anos. Internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa

Início dos sintomas: 1 de março

Origem: Portugal (ligação a um caso confirmado)

4 MARÇO

5. Homem, de 44 anos, professor de música da ESMAE, residente em Braga. Internado no Hospital de São João, no Porto.

Início dos sintomas: 1 de março

Origem: esteve em Bérgamo, região da Lombardia, em Itália

6.Mulher, cerca de 40 anos, professora na EB 2/3 Roque Gameiro, Amadora. Internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa

Início dos sintomas: 3 de março

Origem: esteve em Itália nas férias de Carnaval

5 MARÇO

7.Homem, 50 anos. Internado no Hospital de São João, no Porto.

Origem: esteve numa feira de calçado, em Itália, acompanhado por dois portugueses

8. Homem, 49 anos. Internado no Hospital de São João, no Porto.

Origem: Portugal (ligação a um caso confirmado) - Pode estar ligado ao terceiro caso

9. Homem, 42 anos. Internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa

Início dos sintomas: 4 de março

Origem: Portugal (ligação a um caso confirmado oriundo de Itália)

6 MARÇO

10. Homem, entre 40 e 50 anos. Internado no Hospital de São João, no Porto.

Origem: Portugal (ligação a um dos casos do São João)

11.Homem, entre 40 e 50 anos. Internado no Hospital de São João, no Porto.

Origem: Portugal (ligação a um dos casos do São João)

12.Mulher, com mais de 70 anos. Internada no Hospital de São João, no Porto.

Origem: Portugal (ligação a um dos casos do São João)

13.Cidadão infetado está internado no Curry Cabral, em Lisboa. Idade desconhecida

7 MARÇO

14.Mulher, internada no hospital de S. João, no Porto, com ligação a outro doente na mesma unidade.

15.Mulher, internada no hospital de S. João, no Porto, com ligação a outro doente na mesma unidade.

16.Mulher, internada no hospital de S. João, no Porto, com ligação a caso já confirmado.

17.Homem, internado no hospital de S. João, no Porto, com ligação a caso já confirmado.

18.Homem, internado no hospital de S. João, no Porto, com ligação a caso já confirmado.

19.Homem, 19 anos.

20.Mulher.

21.Cidadão infetado.

8 MARÇO

22.Mulher, internada no hospital de S. João, no Porto, com ligação a outro doente na mesma unidade.

23.Mulher, internada no hospital de S. João, no Porto, com ligação a outro doente na mesma unidade.

24.Mulher, internada no hospital de S. João, no Porto, com ligação a outro doente na mesma unidade.

25.Homem, internado no hospital de S. João, no Porto, com ligação a outro doente na mesma unidade.