Autarca de Espinho filmado a aceitar dinheiro para ignorar queixas de munícipes

O ex-presidente da Câmara de Espinho Miguel Reis, colocado em prisão preventiva por suspeitas de corrupção em projetos urbanísticos, terá fechado os olhos a queixas de moradores da Rua 19 que contestaram a construção do prédio "19 The Avenue Suites", do empresário Francisco Pessegueiro, que também ficou preso. Contentores do lixo foram implantados nos passeios públicos e varandas ilegais foram construídas após Miguel Reis ter recebido um envelope das mãos do empresário, num café de Espinho. A entrega foi captada pelo sistema de videovigilância do estabelecimento.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, foi em maio de 2022 que Pessegueiro e Miguel Reis, eleito pelo PS, se encontraram no café "20 Intensus", em Espinho. O encontro seria destinado a pagar dois favores: ignorar as queixas dos vizinhos do empreendimento de luxo "19 The Avenue Suites" e desbloquear o embargo da obra, decretado em março.

Em causa estavam reclamações sobre contentores do lixo, chamados "moloks", que ocupavam parte da via pública, mas também encontrar uma forma de legalizar varandas com cerca de dois metros que não estavam licenciadas, mas acrescentavam bastante valor aos apartamentos.